Schlagerfestival „Lieblingslieder“ in der Bonner Rheinaue : Dieter Bohlen feiert Bühnen-Comeback mit Feuerwerk

Foto: dpa/Henning Kaiser 18 Bilder Bohlen-Auftritt beim Schlagerfestival „Lieblingslieder“ in Bonn

Bonn Neun Stunden lang haben sich die Schlagerstars am Samstag in der Rheinaue die Klinke in die Hand gegeben: Beim eintägigen Festival „Lieblingslieder“ standen Stars wie Vanessa Mai, Beatrice Egli, Marianne Rosenberg, Ross Antony, Ben Zucker oder auch Giovanni Zarella auf der Bühne. Am Abend aber feierte Pop-Titan Dieter Bohlen sein umjubeltes Bühnen-Comeback.