Diesel-Streit : In diesen NRW-Städten gibt es bald Fahrverbote

Düsseldorf In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen soll es 2019 Fahrverbote geben. Der Grund: Die Belastung mit Stickstoffdioxid liegt im Jahresmittel - teilweise deutlich - über dem Grenzwert. Wir haben zusammengefasst, welche Städte betroffen sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sabine Kricke Von Sabine Kricke Redakteurin Autorendetails aufklappen Sabine Kricke (skr) ist Crossmedia-Redakteurin bei RP Online. Sie koordiniert die Online-Berichterstattung aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt Artikel, Berichte und Reportagen aus und über NRW. Neben der Betreuung der Social-Media-Kanäle befasst sie sich auch mit dem Bereich Mobile-Reporting. zum Autorenprofil

Seit Jahren werden in vielen Städten Schadstoff-Grenzwerte nicht eingehalten. Dabei geht es um Stickoxide. Das sind Gase, die in höherer Konzentration giftig sind. Sie können Atemwege und Augen reizen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Lungenprobleme auslösen. Deswegen haben mehrere Städte in NRW nun entschieden: Auf bestimmten Straßen oder sogar in gesamten Städten dürfen Diesel nicht mehr fahren. Welche das sind, lesen Sie hier.

Besonders hart trifft es Essen. Dort wird Stadt flächendeckend für Diesenfahrer gesperrt, sogar Teile der A40 sind dann nicht mehr befahrbar. Dagegen will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nun juristisch vorgehen. „Diese Rechtsauffassung wollen wir jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht noch einmal überprüfen lassen. Am Ende entscheiden Gerichte. Aber ich will alles nutzen, jedes juristische Mittel nutzen, damit es nicht zu Fahrverboten kommt“, sagte er.

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte die Fahrverbotszone für Essen ab dem Sommer 2019 angeordnet. „Zum Teil waren es alte Luftreinhaltepläne, über die jetzt entschieden worden ist, aus den Jahren 2011 und 2013“, erklärte Laschet.



Nach Gerichtsurteilen : Wie Fahrverbote kontrolliert werden können

zurück

weiter

Die A40 gilt als die wichtigste Autobahn-Achse durch das Ruhrgebiet. Sie ist auch als „Ruhrschnellweg“ bekannt. Die 92 Kilometer lange West-Ost-Verbindung führt teils mitten durch Großstädte wie Duisburg, Essen und Bochum. Im August 2018 registrierte der Landesbetrieb Straßen.NRW in Essen-Kray unter der Woche im Schnitt 130.000 Kraftfahrzeuge pro Tag.

Weil Luft-Grenzwerte in vielen deutschen Städten nicht eingehalten werden, haben Gerichte nicht nur in NRW mehrere Fahrverbote für ältere Diesel verhängt. In Hamburg zum Beispiel gibt es bereits Streckensperrungen.