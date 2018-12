Köln und Bonn betroffen: NRW legt Berufung gegen Diesel-Fahrverbote ein

Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat Berufung gegen die Urteile zu Dieselfahrverboten in Köln und Bonn eingelegt. Für Essen und Gelsenkirchen wird derselbe Schritt erwartet.

„Fahrverbote können nur die Ultima Ratio sein. Maßnahmen wie Nachrüstungen halte ich weiterhin für verhältnismäßiger als Fahrverbote“, begründete Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) den zuvor bereits angekündigten Schritt. Erstmal müssten alle Maßnahmen ausgeschöpft werden, die einen geringeren Eingriff in die Rechte von Bürgern bedeuteten.

Die Landesregierung hält Fahrverbote für unverhältnismäßig. Mit den bereits geplanten Maßnahmen sei man in der Lage, die Luft auch so wesentlich zu verbessern. Das Land will daher eine Klärung vor dem Oberverwaltungsgericht.