Debatte um Diesel-Fahrverbote : In diesen NRW-Städten sind die Stickoxid-Werte zu hoch

In diesen NRW-Städten sind die Stickoxid-Werte zu hoch

Autos fahren an der Messstation Clevischer Ring des Landesumweltamtes in Köln vorbei. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Immer noch wird in 25 NRW-Städten der EU-Grenzwert für das lungenschädliche Stickoxid nicht eingehalten. Das hat das Umweltbundesamt bekanntgegeben. Die Zahlen könnten die Debatte um Diesel-Fahrverbote wieder anheizen.

Die für Diesel-Fahrverbote maßgeblichen Stickoxid-Werte sind im vergangenen Jahr in 25 NRW-Städten zu hoch gewesen. Das hat das Umweltbundesamt am Montag mitgeteilt.

Das Amt mit Sitz in Dessau gab die neuen Durchschnittswerte für das Jahr 2018 bekannt. In den meisten Städten sanken die Werte, in einigen wenigen stiegen sie. Der EU-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. 2017 hatten noch 28 NRW-Städte den Grenzwert überschritten.