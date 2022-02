Waffenlieferungen in die Ukraine : Welche Waffen liefert Deutschland in die Ukraine?

Ein Bundeswehrsoldat mit einer Panzerfaust 3 in der Hand. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf/Berlin Deutschland wird nun doch Waffen an die Ukraine liefern, nämlich 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ aus Bundeswehrbeständen.

Die Waffen würden so schnell wie möglich an die Ukraine geliefert, kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an. Doch was sind das genau für Waffen?

Stinger Dabei handelt es sich um eine sogenannte Fliegerfaust, die von einer Person getragen und von deren rechten Schulter aus abgeschossen werden kann. „Die Fliegerfaust 2 Stinger wird gegen Flugziele im Tiefstflug und in mittleren Flughöhen in einer Entfernung von bis zu sechs Kilometern eingesetzt“, heißt es bei der Bundeswehr. Die Flugabwehrrakete des Typs „Stinger“ hat demnach ein störfestes Lenksystem, das Infrarot- und Ultraviolettsignale nutzt. „Nach der optischen Zielerfassung schaltet ihr Suchkopf auf. „Die Fliegerfaust 2 Stinger steuert nach dem Prinzip „Fire and Forget“ automatisch das anfliegende Ziel an“, so die Bundeswehr. Die Waffe werde bei der Luftwaffe, im Heer und bei der Marine genutzt. Nach Angaben der Bundeswehr ist die Stinger 1,50 Meter lang, wiegt 15,8 Kilogramm und hat eine Reichweite von 6000 Metern. Sie kann bis zu einer Flughöhe von 3000 Metern eingesetzt werden.

Panzerabwehrwaffen Die Bundeswehr besitzt mehrere Panzerabwehrwaffen. Welche genau in die Ukraine geliefert werden, ist noch nicht bekannt. Die Panzerabwehrwaffe „Milan“ ist eine leichte Boden-Boden-Panzerabwehrlenkwaffe. Sie dient laut Bundeswehr der Bekämpfung von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen, kann demnach aber auch gegen befestigte Stellungen eingesetzt werden. „Mit ,Milan‘ wird ein drahtgelenkter Flugkörper verschossen, der mit einem Hohlladungsgefechtskopf bestückt ist. Dieser ist in der Lage, bis zu 700 Millimeter Panzerstahl zu durchschlagen“, heißt es bei der Bundeswehr. „Milan“ ist mit einem Wärmebildgerät ausgestattet und kann in der Nacht eingesetzt werden. Laut Bundeswehr wurde diese Panzerabwehrwaffe unter anderem von den britischen Streitkräften 1982 auf den Falklandinseln, 1991 während des Golfkriegs und ab 2003 während des Irakkriegs eingesetzt. Die Bundeswehr stattete demanch kurdische Peschmerga für ihren Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat mit der Waffe aus.

Auch besitzt die Bundeswehr das „Wirkmittel 90“, eine Panzerabwehrwaffe, mit der man zum Beispiel leicht gepanzerte Fahrzeuge oder Feldbefestigungen attackieren kann. „Der Schütze kann die Waffe so programmieren, dass die Patrone bei Aufschlag über dem Ziel oder erst nach Durchschlag mit Verzögerung explodiert“, so die Bundeswehr. Eingesetzt werden kann das „Wirkmittel 90“ demnach auch zur Beleuchtung des Gefechtsfeldes im visuellen und Infrarotbereich sowie zur Blendung des Gegners durch die Verwendung von Nebelpatronen.

Daneben besitzt die Bundeswehr auch die „Panzerfaust 3“. Dabei handelt es sich um eine Handwaffe für die Panzerabwehr, für die es verschiedene Patronenarten mit unterschiedlicher Wirkung gibt. „Als Panzerfaust wird sie mit Hohlladungsmunition vor allem gegen gepanzerte Ziele eingesetzt“, so die Bundeswehr. Mit einer anderen Munition geladen, wird sie zu einer Bunkerfaust, die Ziele hinter Deckungen und in Bunkern bekämpft. Darüber hinaus ist die Bundeswehr auch im Besitz des „Panzerabwehrsystems Mells“, einer Weiterentwicklung von „Milan“.

