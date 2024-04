Brauchtum am Feiertag Diese Traditionen zum 1. Mai gibt es in NRW

Für viele dürfte es am Vorabend, also dem 30. April, zunächst mal zum Tanz in den Mai gehen – der seine Ursprünge in germanischen Bräuchen hat. Denn der Tanz entstammt einer alten Tradition, der Walpurgisnacht. Der Legende nach trafen sich in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai zahlreiche Hexen am Blocksberg (Brocken) im Harz. Dort sollen sie ein rauschendes Fest abgehalten haben – unter Anwesenheit des Teufels persönlich.