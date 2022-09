Flussbarsch

Flussbarsche sind anpassungsfähige Wasserbewohner. Sie leben sowohl in fließenden als auch in stehenden Gewässern, vom Brackwasser der Ostsee bis hin zu Gebirgsbächen in 1000 m Höhe. Verschlammte Gewässer meiden die Fische, sie bevorzugen tiefe, steinige Untergründe. In Flüssen halten sie sich gern in Ufernähe auf.

In der Küche werden die Tiere wegen ihres mageren, weißen, eiweißreichen Fleisches geschätzt.