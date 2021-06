Ab ins Wasser! : Diese Regeln gelten in Freibädern und Badeseen in NRW

Diese Regeln gelten in Freibädern und Badeseen in NRW

Düsseldorf In fast allen Freibädern und Badeseen im Land darf wieder geschwommen und geplantscht werden. Besucher müssen sich aber an die üblichen Hygienemaßnahmen halten und je nach Inzidenzwert einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Ein Überblick.

Die Temperaturen steigen, der Regen zieht allmählich ab. Ideale Bedingungen für einen Besuch im Freibad oder in einem der zahlreichen Badeseen in NRW. Doch welche Regeln gelten dort derzeit?

Grundsätzlich dürfen die Freibäder laut der neuen Corona-Schutzverordnung seit dem 28. Mai wieder öffnen. Entscheidend ist dabei ein stabiler Inzidenzwert in der jeweiligen Kommune. Als stabil gelten Inzidenzwerte, wenn an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Werktagen (montags bis samstags) der jeweilige Schwellenwert unterschritten wird. Ist das der Fall, darf am übernächsten Tag geöffnet werden.