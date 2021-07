Annullierungen und Verspätungen : Diese Rechte haben Flug-Passagiere

Zwei Frauen warten am Airport Düsseldorf auf ihren Flug. Foto: picture alliance / Rupert Oberhäuser/Rupert Oberhäuser

Düsseldorf Vor der Erholung steht oft Ärger am Airport, wenn Flüge ausfallen oder sich verspäten. Ein Reiserechtexperte erklärt, wann die Fluglinien regresspflichtig sind.

Mit dem sprunghaft gestiegenen Reiseverkehr an den Flughäfen nehmen auch die Problemfälle wieder zu – das hat das Chaos bei der türkischen Airline Pegasus vor rund zehn Tagen gezeigt. Aber auch die dynamische Corona-Lage in den beliebten Urlaubsregionen wird manchen Passagier dazu bringen, seinen Flug kurzfristig umzubuchen oder abzusagen. Vielen Flugreisenden ist jedoch unklar, wie die Rechtslage in solchen Fällen aussieht. Wir geben einen Überblick.