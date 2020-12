Wilson Gonzalez und (l.) Jimi Blue Ochsenknecht (r.) gaben im Jahr 2000 ihr Debüt in dem preisgekrönten Film „Erleuchtung garantiert“. Den Durchbruch als Kinderstars gelang beiden Brüdern kurz danach mit der Kinderbuchadaption „Die Wilden Kerle“. In beiden Fällen spielten sie an der Seite ihres berühmten Vaters...