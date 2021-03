Eine Frau wird nicht vergewaltigt, weil sie einen Minirock trägt. Das will eine Schaufenster-Ausstellung in Aachen zeigen. Zwölf Outfits stehen für zwölf brutale Verbrechen. Die Frauen trugen sie, als sie vergewaltigt wurden. Jeans, Shirt und Turnschuhe gehören Annika. „Es spielt keine Rolle, was ich anhatte“, sagt sie. „Frauen sollten solche Fragen auch nicht beantworten müssen.“