Viele deutsche Städte haben Namenszwillinge, Frankfurt an der Main und Frankfurt an der Oder etwa, aber auch Freiburg und Berlin. Die Rekordhalter der Doppelgänger-Städte liegen aber in Nordrhein-Westalen:

Den Ortsnamen Hagen gibt es 29 Mal. Er war vor allem deshalb so gebräuchlich, weil das Wort Hag eine begrenzte Siedlung bezeichnet hat. Hagen ist in Frankreich eine Gemeinde in Lothringen, „Mount Hagen“ ist eine Stadt in Papua-Neuguinea. Allein in Baden-Württemberg gibt es vier Hagen als Ortsteil-Namen, ebenso viele gibt es in Bayern, in Niedersachsen noch mehr - und in NRW kommt Hagen neun Mal als Ortsteil vor.