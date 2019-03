Lady Gaga, SängerinWenn gerade alles so schön ist, fangen Rheinländer gerne an zu bützen und zu singen, und insofern und überhaupt darf auch Lady Gaga als "Rheinländerin by the heart“ durchgehen. Man denke nur an ihren Auftritt mit Bradley Cooper bei der Oscar-Gala. Klasse ist auch, dass man viele ihrer Lieder noch frühmorgens am Veilchendienstag stolperfrei mitsingen kann: „Papa-Papa-Razzi“. Sie hat so etwas wie die inoffizielle Nationalhymne der Region geschrieben („Just Dance“), und das Fleischkleid damals war just jeck. Unsere Frau in Hollywood.