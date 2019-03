Schöneberger, Trump, Papst Franziskus: Diese Menschen müssten eigentlich Rheinländer sein

Düsseldorf Ein Hang zur Übertreibung, immer gute Laune, Geschick im Umgang mit den Mitmenschen - dem Rheinländer sagt man so einiges nach. Bei manchen Zeitgenossen kann man kaum glauben, dass sie außerhalb des Rheinlandes geboren sind. Wir zeigen sechs Beispiele.

Bei einigen bekannten Persönlichkeiten sind die Parallelen zu den Rheinländerinnen und Rheinländern offensichtlich: Bei Barbara Schöneberger etwa könnte man darauf wetten, dass sie irgendwo rund um Köln oder Düsseldorf geboren wurde: schlagfertig, selbstbewusst, mit Freude am großen Auftritt und einer Sprechgeschwindigkeit, mit der sie an jeder Theke am Rhein mithalten könnte.