Der damals zehnjährige Emin Ö. verabschiedet sich von seinem Vater und verlässt am 16. Mai 1993 sein Elternhaus in Kerpen-Buir (Rhein-Erft-Kreis), um seine Freunde am Fußballplatz zu treffen. Dort kommt er jedoch nie an. Als ihr Sohn am Abend nicht nach Hause zurückkehrt, alarmieren die Eltern die Polizei. Vor dem Pfarrhaus in Kerpen-Buir wird Emin gegen 20 Uhr von zwei Zeugen ein letztes Mal gesehen. Danach verliert sich jede Spur von ihm. Eines Tages meldet sich die Polizei bei der Familie und erklärt, am Frankfurter Hauptbahnhof sei ein toter Junge gefunden worden, der Ähnlichkeiten mit Emin habe. Ein DNS-Vergleich räumt diese Möglichkeit jedoch aus.