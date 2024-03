Frischer Spargel aus der Region Diese Hofläden in NRW bieten bald den ersten Spargel an

Die allerersten Spargelstangen liegen schon im Regal, doch trotzdem hat die eigentliche Saison noch nicht begonnen. Wenn es für Kostenpflichtiger Inhalt Spargel noch etwas zu kalt ist, können Bauern mit Bodenbeheizung oder dem Anbau in Treibhäusern nachhelfen. Für Spargel, der in Nordrhein-Westfalen ohne diese Hilfsmittel wächst, müssen sich die Fans des Stangengemüses ein wenig gedulden. Denn noch sind die Böden zu nass. Sobald es aber wärmer und sonniger wird, sprießt er – das kann bei den richtigen Bedingungen auch innerhalb weniger Tage passieren. Am besten schmeckt er frisch vom Feld, in Hofläden ist die Lieferkette meist besonders kurz. An diesen Adressen bekommen sie bald den ersten Spargel.