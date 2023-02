Stellenanzeige, Perspektiven, Online-Reputationen Diese Fehler machen Unternehmen bei der Bewerbersuche

Das Kostenpflichtiger Inhalt Werbe-Video einer Garten- und Landschaftsbaufirma aus Willich, das im Internet viral ging und mit einem kreativen Ansatz zahlreiche neue Bewerber anlockte, sei ein gutes Beispiel dafür. „Firmen müssen zeigen was sie bieten und nicht nur fordern. Das ist bei diesem Video perfekt umgesetzt“, so Dannhäuser. Ein Großteil der Unternehmen, gerade im stark verdichteten Ballungsraum NRW, wo viele Firmen in einem kleinen Umkreis um die besten Bewerber konkurrieren, würden zurzeit jedoch noch zu viele Fehler bei der Bewerbersuche machen. „Nicht ohne Grund sind die Hilferufe zahlreich“, sagt Dannhäuser im Hinblick auf den viel diskutierten Fachkräftemangel. Für ihn besteht ein klarer Zusammenhang zwischen mühseligen Bewerberprozessen und der großen Anzahl an unbesetzten Arbeitsplätzen. So blieben allein im vergangenen Jahr rund 166.000 Stellen in NRW offen. „Deutschlandweit sind es laut aktuellen Studien ja sogar über 1,8 Millionen. Der Bedarf ist also da“, berichtet der Experte.