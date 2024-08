Insolvente Modemarke aus Ratingen Diese Esprit-Filialen in NRW schließen

Der Modekonzern Esprit verkauft seine Markenrechte in Europa und schließt bis zum Jahresende alle seine 56 Filialen in Deutschland. In NRW sind von Emsdetten bis Bad Münstereifel insgesamt 19 Filialen betroffen. Welche das sind (in alphabetischer Reihenfolge).

Bad Münstereifel, Marktstraße 5, 53902 Bad Münstereifel

Bochum, Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum

Bonn, Remigiusstr. 18, 53111 Bonn