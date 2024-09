Übersicht Die 10 passagierfreundlichsten Bahnhöfe Deutschlands

Bahnfahrer können am Saarbrückener Hauptbahnhof, am Dresdner Hauptbahnhof und am Berliner Hauptbahnhof vergleichsweise wenige Zugverspätungen erwarten. Am Saarbrücken Hbf kommen 79 Prozent der Züge pünktlich an, am Dresdner Hauptbahnhof sind es 78 Prozent und am Berliner Hauptbahnhof 77 Prozent. Diese Bahnhöfe gehören somit zu den zuverlässigsten in Deutschland.