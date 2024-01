Bilder Diese neun Erfindungen stammen von Rheinländern

Zahlreiche Produkte und Marken haben ihren Ursprung im Rheinland. Das sind Innovationen genialer Köpfe, die unser Leben und die Industrie der Region zum Teil auch heute noch prägen. Im Folgenden stellen wir neun Dinge vor, die im Rheinland erfunden wurden.

Diese Packung des berühmten Produktes der Firma Henkel stammt aus den Fünfzigern. Erfunden wurde Persil aber schon viel früher – im Jahr 1907. Das weiße Waschpulver veränderte den Alltag für Hausfrauen sehr. Persil ist chlorfrei, wodurch das intensive, händische Schrubben der Wäsche überflüssig wurde. Bis heute ist Persil das meistverkaufte Waschmittel in Deutschland und ist in vielen Varianten erhältlich. Nach wie vor produziert die Firma Henkel eine ihrer wichtigsten Marken an ihrem Standort in Düsseldorf.