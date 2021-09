Buch „Inside Strafverteidigung“ : An der Seite der Verbrecher

Marl Wie ist es, immer auf der Seite von Verbrechern zu stehen und dafür manchmal sogar bedroht zu werden? Hat auch ein Kindermörder einen fairen Prozess verdient? Die Strafverteidiger Burkhard Benecken und Hans Reinhardt geben Antworten in ihrem neuen Buch.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Burkhard Benecken hat Reinhardt ein Buch geschrieben, das gerade erschienen ist. In „Inside Strafverteidigung“ geben die Anwälte aus Marl einen Einblick in viele Jahre Arbeit als Strafverteidiger im Ruhrgebiet . Der Pokémon-Mord steht dabei beispielhaft für ein grausames Verbrechen, bei dem Außenstehende fragen: Wie kann man einen Mann wie Oliver S. verteidigen? Die Anwälte gehen in ihrem Buch auf Fragen wie diese ein. Sie beschreiben ihre Überzeugung, dass jeder Tatverdächtige eine effektive und faire Verteidigung verdient hat. „Advokaten des Bösen“ lautet passenderweise der Untertitel des Buchs. Sie äußern Verständnis für Rachegefühle der Gegenseite – und versuchen gleichzeitig, mit Vorurteilen gegen ihren Berufsstand aufzuräumen.

In der zweiten Folge spricht Hans Reinhardt über den Satanisten-Mord von Witten. Im Juli 2001 ermordete Daniel R. mit seiner Frau Manuela einen Bekannten mit fast 70 Messerstichen – laut eigener Aussage auf „Befehl des Teufels“. Reinhardt übernahm die Verteidigung von Daniel R. und kommt im Podcast auch auf die Rolle der Medien in einem solch außergewöhnlichen Verfahren zu sprechen. „Es war wie im Zoo“, sagt Reinhardt. Auch deshalb, weil der Prozess an jedem Tag dutzende schaulustige Zuschauer anzog. „Ich dachte, Daniel R. ist ein hoffnungsloser Fall, aber er hat an sich gearbeitet und die Zeit im Gefängnis genutzt“, sagt Reinhardt. Wenn er sich wiedermal Kritik stellen muss, weil er sich für vor Gericht für einen Mörder einsetzt, verweist er auf das Glück, in einem Rechtsstaat leben zu können. „Und darin übernimmt der Verteidiger eine Korrekturfunktion.“ Im Schlusswort ihres Buchs schreiben die Anwälte: „Das Bild vom Advokaten des Bösen dreht sich in dem Moment, in dem ein Mensch selbst zum Beschuldigten wird.“