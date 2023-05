Sonntag ist Muttertag WhatsApp-Bilder mit Sprüchen zum Verschicken

Am Sonntag ist Muttertag! Grund genug, mindestens an diesem Tag der Mama einfach mal „Danke“ zu sagen. Oft ist es gar nicht so leicht, zwischen all den Verpflichtungen, Zeit mit unseren Liebsten zu verbringen. Umso wichtiger ist es doch, dass wir uns wenigstens die Zeit nehmen, um unseren Müttern zu danken. Eine kurze Nachricht, ein Telefonanruf oder ein gemeinsames Abendessen können schon ausreichen, um ihr zu zeigen, dass man froh ist, sie zu haben.