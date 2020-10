Dienstag, 20. Oktober: In Dortmund protestieren Teilnehmer einer Streikkundgebung des Öffentlichen Dienstes. Busse und Bahnen stehen vielerorts in NRW still. Im Tarifkonflikt hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte im Nahverkehr, in Krankenhäusern, Kitas und Stadtverwaltungen zu Warnstreiks aufgerufen. Mit dem landesweiten Aktionstag in NRW will die Gewerkschaft ihren Tarifforderungen Nachdruck verleihen.