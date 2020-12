Freitag, 4. Dezember 2020: Wie hier in Gummersbach sind in ganz NRW bereits über 50 Impfzentren entstanden. Und so sehen viele von ihnen aus. Mit Stellwänden sind in einem ehemaligen Kaufhaus Impfkabinen eingerichtet worden. Bis zu 1080 Menschen aus dem Oberbergischen Kreis sollen hier täglich gegen das Coronavirus geimpft werden. Die Menschen müssen sich über Weihnachten hinaus bis ins neue Jahr auf strenge Beschränkungen in der Corona-Pandemie einstellen. Auch in Köln entsteht ein neues Impfzentrum. Auch in Köln entsteht ein neues Impfzentrum. Dort sollen bis zu 5000 Menschen pro Tag geimpft werden können.