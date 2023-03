Witzige Fakten Von Dudelsäcken im Dom bis James Bond – das sind die Fun Facts über NRW

So hat sich in den 1960er Jahren tatsächlich ein Belugawal in den Rhein verirrt und ist bis kurz vor Bonn geschwommen. Und wussten Sie eigentlich, dass NRW auf vielen Ebenen mit James Bond verbunden ist? Nicht nur werden Flugreisende am Flughafen Köln/Bonn von der Synchronstimme von Pierce Brosnan empfangen, der Geheimagent und Frauenheld 007 ist sogar gebürtig ein Ruhrpottkind. Geboren wurde er nämlich in Wattenscheid.