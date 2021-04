Ernste Lage auf den Intensivstationen : „Russisches Roulette ist sicherer“

Professor Bernd Böttiger, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin an der Uniklinik Köln Foto: Bretz, Andreas (abr)

Köln Die Lage auf den Intensivstationen verschärft sich weiter. An der Uniklinik Köln ist man dabei, eine zusätzliche Station zu öffnen. Für Mediziner und Pflegepersonal ist die Belastung nur mit großem Engagement zu stemmen.

Die Zahl der intensivpflichtigen Patienten steigt täglich weiter. Am Freitag verzeichnet das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung der Intensiv- und Notfallmediziner (DIVI) bundesweit 5054 belegte Intensivbetten. Auch die Lage in NRW ist regional sehr ernst. In Köln sei die Situation „hochdramatisch“, sagt Professor Bernd Böttiger, der die Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin an der Unklinik Köln leitet. In der Domstadt sind 135 von 300 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, und das, obwohl täglich etwa zehn Patienten in andere Städte verlegt werden.

„Die Uniklinik Köln stellt sich darauf ein, am Wochenende eine zusätzliche Intensivstation für Covid-Patienten aufzumachen“, sagt Böttiger. Derzeit werden 32 Covid-Kranke in der Uniklinik intensivmedizinisch behandelt. Das entspricht etwa einem Drittel der hauseigenen Kapazität für Erwachsene – was nicht heißt, dass die restlichen Betten leer stehen. In ihnen werden andere schwerkranke Patienten versorgt, die Auslastung liegt bei 100 Prozent.

Unsere Redaktion hatte sich schon einmal im November mit Ärzten und Pflegepersonal von der Intensivstation der Kölner Uniklinik unterhalten. Nun haben wir diese Menschen erneut getroffen und sie gefragt, wie es ihnen ergangen ist, wie sie mit den enormen Belastungen umgehen und was sie am meisten besorgt. Unisono sind sie enttäuscht davon, wie die Politik mit der Krise umgeht, kritisieren das zögerliche und uneinheitliche Vorgehen. Aber auch der leichtfertige Umgang vieler Menschen mit den Regeln führt zu Frustrationen. Wobei er, sagt Böttiger, noch den Eindruck habe, dass die Bürger den Ernst der Lage eher begriffen hätten als die Politik.

Bernd Böttiger (62), Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin

Man kann es nicht oft genug sagen, aber was wir gerade erleben, ist eine neue Pandemie. Damit einher geht eine andere epidemiologische Dynamik, die mit den bisherigen Maßnahmen nicht gebrochen werden kann. Wir sahen gerade bei der Belegung der Intensivstationen einen leichten Ostereffekt, eine minimale Reduktion des kontinuierlichen Anstieges. Dennoch haben wir bereits jetzt deutlich mehr Patienten als in der zweiten Welle. Und es steigt in ganz Köln weiter rapide an. Wir haben an der Uniklinik Köln unser OP-Programm schon um 30 Prozent reduziert und gehen davon aus, dass wir es weiter herunterfahren müssen. Ín vielen OP-Sälen wird derzeit nicht operiert, weil wir die Patienten intensivmedizinisch nicht versorgen könnten.

Aus meiner Sicht war es ein großer politischer Fehler, die Inzidenzen einfach so davonlaufen zu lassen, es wurde viel zu spät und bisher zu wenig effektiv gehandelt, stattdessen wie auf dem Markt über viel zu hohe Inzidenzwerte verhandelt. Das ist alles nur sehr schwer erträglich. Falsch und ethisch außerordentlich fragwürdig ist es auch, die Auslastung der Intensivstationen als Handlungsmaßstab zu nehmen. Hier ist das Kind doch schon in den Brunnen gefallen. Was wir brauchen, ist ein harter Lockdown von zwei, drei Wochen, der seinen Namen auch verdient. Mit der neuen Virusvariante kommen wir sonst nicht zurecht. Andernfalls werden wir wieder für lange Zeit nur herumlavieren, nicht ausgehen können, und jeden Tag werden viele Menschen auf den Intensivstationen versorgt werden müssen, von denen ein Drittel bis die Hälfte stirbt. Russisches Roulette ist sicherer.

Denn was die medizinischen Möglichkeiten der Behandlung der Covid-Patienten angeht, hat sich in einem Jahr nicht so viel getan. Ich tausche mich permanent national und international mit Kollegen aus, und wir haben uns auch an vielen Studien beteiligt, medikamentös gibt es neben Kortison und der Hemmung der Blutgerinnung leider nicht viel, was wir tun können. Auch das muss man sich vor Augen führen. Umso schlimmer sind die für mich so nicht nachvollziehbare Kompromisse zu bewerten, die jetzt von der Politik eingegangen werden. Warum sollten in einer Schule andere Regeln gelten als am Arbeitsplatz? Und in der ganzen Diskussion um die Intensivstationen muss man auch berücksichtigen: Wir können so viele Covid-Kranke nur versorgen, weil wir andere Patienten nicht versorgen oder nicht so, wie sie versorgt werden müssten.

Wolfgang Wetsch (40), Oberarzt Intensivmedizin

Eine Intensivstation in der Uniklinik ist nie leer. Wenn so viele Covid-Patienten dazukommen, gibt es riesigen Koordinierungsbedarf, denn die „normalen“ Patienten werden deshalb ja nicht weniger. Teilweise müssen deswegen wichtige OPs wie etwa Tumoroperationen verschoben werden. Das hat alles drastische Auswirkungen auf die medizinische Versorgungsqualität. Und es wird schwierig für uns, vorauszuplanen. Man kann die Situation auf den Kölner Intensivstationen vergleichen mit einem Schwamm, der erstmal viel aufsaugt, aber irgendwann ist er voll und schwappt über. Das ist der Punkt, vor dem alle Angst haben, auch ich.

Aber an den Punkt, an dem eine Triage notwendig wird, wollen und dürfen wir niemals kommen. Nur sind wir in einer Welle, von der wir alle gehofft haben, dass sie nicht stattfindet, genauso wie wir hoffen, dass eine vierte Welle ausbleibt. Aber das kann nicht klappen, wenn die Maßnahmen nicht greifen. Von unserem Personal der Intensivstationen sind schon viele geimpft, aber wir fordern keine Freiheiten, sondern ganz im Gegenteil – es sollten sich einfach alle an die Vorgaben halten, um die Pandemie endlich zu durchbrechen. Deshalb ärgert es mich, wenn Menschen sich über Luxusprobleme aufregen, dass sie nicht ins Fitnessstudio gehen können oder zum Friseur. Denn wenn sich alle an die Regeln halten würden, wären wir nicht schon wieder kurz vor Überlastung der Krankenhäuser.

Nervig ist auch das fehlende Bedrohungsbewusstsein gerade bei jungen Menschen. Am vergangenen Sonntag nach der Intensiv-Visite war ich richtig deprimiert, wie schlimm und wie langwierig die Krankheitsverläufe der Covid-Patienten sind. Auf dem Weg nach Hause habe ich dann junge Menschen in Gruppen biertrinkend im Park sitzen sehen. Viele denken: „Ich bin jung und gesund, mir kann nichts passieren“. Diese Menschen würde ich eigentlich gerne mal über die Station führen. Der Altersschnitt unserer Patienten hat sich jetzt bei etwa 50 Jahren eingependelt, in der ersten Welle lag er bei 67 Jahren, und wir haben aktuell zwei 30-Jährige in Behandlung. Menschen ohne Vorerkrankungen. Das geht auch mir unter die Haut. Und was mich auch traurig stimmt: Corona-Patienten sind alleine - leider auch, wenn sie versterben.

Susann Böttger (38), Intensiv-Krankenschwester

Ich bin mittlerweile sehr dünnhäutig geworden und habe den Glauben daran verloren, dass sich die Lage für längere Zeit entspannt. Mit jeder Welle sind die Ängste gewachsen, wie wir das auf der Station pflegerisch stemmen können. Aber während mir die Unwissenheit am Anfang noch den Schlaf geraubt hat, falle ich heute nach der Arbeit nur noch K.o. ins Bett. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Station sich in der dritten Welle viel rasanter mit Covid-Kranken gefüllt hat als zuvor, und die Patienten auch schneller einen schweren Verlauf entwickelten. Das macht mir Angst. Auch die Frage, wo das alles hingehen soll. Zudem ist es frustrierend zu sehen, dass man sich den ganzen Tag um einen Patienten bemüht, aber nach der Schicht nach Hause geht und denkt, das hat gar nichts gebracht. Im Gegenteil, es ist schlimmer geworden. Dann fragt man sich, was man hätte besser machen können.

Ich und meine Kollegen, wir arbeiten alle am Limit; die Gesichter und die Körperhaltung nach dem Dienst sprechen eine deutliche Sprache, alle sind nur noch fertig. Mit sterbenden Menschen haben wir schon immer zu tun gehabt in unserem Beruf, das gehört dazu und ist auch in Ordnung. Was mich aber wirklich verzweifeln lässt, sind die Leugner, diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten.

Und von der Politik würde ich mir mehr Mut wünschen, auch mal den unbequemen Weg zu gehen. Sonst kann man nichts erreichen. Trotz allem ist die Krankenpflege für mich immer noch der schönste Beruf der Welt, ich würde mich immer wieder dafür entscheiden. Und es gibt im ganzen Leid auch schöne Momente: Vor zwei Wochen haben wir einen übergewichtigen Patienten bekommen, dem es sehr schlecht ging, die Aussichten waren nicht gut. Eine Woche später saß er auf der Bettkante und hat sich bei uns bedankt. Da habe ich gedacht: Gottseidank, das gibt es auch noch.

Michael Groß (51), Teamleitung Intensivstation

