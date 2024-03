Laserlicht zur Geschlechtsbestimmung Die Kükenretterin

Nur mit Licht gelingt es Helene Dörksen festzustellen, ob sich in einem Ei ein männliches oder weibliches Küken entwickelt – und dass schon am dritten Bruttag. Die Professorin für Mathematik an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) in Lemgo leitet ein Projekt zur frühen Geschlechtsbestimmung der Tiere, um damit das Kükenschreddern zu verhindern. Das ist zwar hierzulande seit 2022 verboten, Tierschutzorganisationen wie Foodwatch kritisieren aber, dass einzelne Geflügelzüchter das Töten ins europäische Ausland verlagern würden. Dort ist es in vielen Ländern erlaubt. „Das ist herzzerreißend, wenn man das hört“, sagt Dörksen. „Kein Lebewesen hat es verdient, gleich am ersten Tag vernichtet zu werden.“