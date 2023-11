Alle Infos Deutschlandticket Sozial startet in ersten NRW-Regionen

Westfalentarif erklärte, die Entscheidung über die Einführung des Deutschlandtickets Sozial obliege den Kommunen und Kreisen. In den Münsterland-Kreisen sowie in den Kreisen Unna, Soest und im Hochsauerlandkreis seien die Beschlüsse für eine Einführung des Deutschlandtickets Sozial bereits gefasst worden, sagte eine Sprecherin. In anderen Kommunen und Kreisen des Verbundes stünden die Beschlüsse noch aus, so dass bei einem positiven Beschluss mit einem Verkaufsstart in vielen Fällen erst im neuen Jahr zu rechnen sei.