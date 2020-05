Wenig Regen und viel Sonne : So warm war der Frühling in Nordrhein-Westfalen

So warm war der Frühling in Nordrhein-Westfalen

Essen/Offenbach Extrem sonnig, warm und viel zu trocken: Der mit dem Mai zu Ende gehende meteorologische Frühling gehört deutschlandweit zu den sechs niederschlagsärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881.

Besonders der Westen und Osten Deutschlands litten unter anhaltender Trockenheit, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag im hessischen Offenbach berichtete. In der Folge war es in NRW zu zahlreichen Waldbränden gekommen. In Nordrhein-Westfalen wurden von März bis Mai im Durchschnitt 110 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Im Vergleichszeitraum 1961 bis 1990 waren es im Schnitt 205 Liter.

Regen ist indes auch in den nächsten Tagen nicht in Sicht: Am Samstag wird es laut DWD bei heiterem, manchmal auch wolkigem Wetter bis zu 25 Grad warm, am Sonntag bis zu 22 Grad. Am Morgen ist es weiterhin frisch mit 10 Grad oder darunter. Die Waldbrandgefahr bleibt in den meisten Landesteilen mittelgroß.