Auswertung des Deutschen Wetterdienstes Mildester März in NRW seit 1881

Der März war sehr mild und brachte eine durchschnittliche Menge an Niederschlag und Sonnenschein. Mit dem Saarland war Nordrhein-Westfalen im bundesweiten Vergleich die mildeste Region. Nordrhein-Westfalen hat in diesem Jahr den mildesten März seit Beginn der Messungen im Jahr 1881 erlebt. Die Durchschnittstemperatur habe 8,3 Grad betragen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag (2. April 2024) in Offenbach mit. In der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990 seien noch 4,5 Grad als Mittelwert gemessen worden.