Wetterwarnung : Am Wochenende schneit es wieder in NRW

Essen Nordrhein-Westfalen erwartet am Wochenende voraussichtlich neuer Schnee. Nach aktuellen Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen soll es in der Nacht zu Sonntag anfangen zu schneien.

Wie viel Schnee das Bundesland erwartet sei derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher des DWD am Donnerstag. Im Laufe des Sonntags könne der Schnee in Regen übergehen. Es werde voraussichtlich ein „buntes Potpourri aus verschiedenen Niederschlagsarten“, so der DWD-Sprecher. Dabei gebe es tagsüber Temperaturen knapp über null Grad, nachts können es im Bergland bis zu minus sieben Grad sein.

