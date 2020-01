Schnee und Frost am Wochenende : Der Winter kommt zurück

Düsseldorf Die verfrühten Frühlingstemperaturen nehmen am Wochenende ein Ende. Erst wird es kühler, dann könnte es ein wenig schneien. Montagmorgen gibt es sogar Grund zur Vorsicht.

Der graue Himmel über NRW kündigt es an: Eine Kaltfront macht sich breit. „Die bringt zum Samstag zunächst Regen mit sich. In Lagen um die 400 Meter Höhe kann es dann sogar schneien“, sagt eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Tags liegen die Temperaturen am Samstag bei fünf bis acht Grad. In den Nächten zieht die Kälte jedoch an. Zwischen plus zwei und minus zwei Grad dürfte das Thermometer dann anzeigen.