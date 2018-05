Deutscher Schulpreis 2018: Schulen aus Bochum und Münster in Berlin ausgezeichnet

Berlin/Düsseldorf Zwei Schulen aus Nordrhein-Westfalen sind in Berlin für ihre außerordentliche Arbeit geehrt worden. Beim Deutschen Schulpreis werden Schulen für besondere Lehrkonzepte belohnt.

Jeweils 25 000 Euro gingen bei der Preisverleihung in Berlin am Montag an die Matthias Claudius-Schule in Bochum und das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Münster. Den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis, den die Robert Bosch Stiftung seit 2006 jährlich vergibt, erhielt das Evangelische Schulzentrum in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern.