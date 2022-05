Nach rund einem halben Jahr im All ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer (1.v.l.) sicher im Meer vor der Küste Floridas gelandet. Er und der Rest seiner Crew - die US-Astronauten Kayla Barron, Raja Chari und Thomas Marshburn - landeten nach rund 24 Stunden Flug an Bord einer „Crew Dragon“-Kapsel am Freitag im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida (Archvbild).