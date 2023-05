Cannabis-Freigabe, Klinikreform, Lobbyismus-Vorwürfe Lauterbach am Pranger der Ärzte – zwei Stunden lang

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betont gerne, dass er selbst Kollege der Ärzte sei und das Gesundheitssystem in ihrem Sinne reformieren möchte. Doch bei den Ärzten kommt das ganz anders an. Cannabis-Freigabe, Krankenhausreform, Mangelverwaltung – die Ärzte finden vieles falsch. Und so hatte der SPD-Politiker einen schweren Stand, als er am Dienstag in Essen beim Deutschen Ärztetag auftrat. „Wir brauchen mehr medizinisches Personal. Ich werde mich dafür einsetzen, die Zahl der Studienplätze um 5000 zu erhöhen“, sagte Lauterbach.