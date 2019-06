Pfingsten endet mit grauem Himmel : Erst Sonne und Wolken, dann Schauer und Gewitter

Essen Als Wetter-Mix lässt sich das Wetter zu Pfingsten wohl am besten beschreiben. Sonntag bleibt unbeständig, am Montag sollten Spaziergänger unbedingt wetterfeste Kleidung mitnehmen.

Das lange Pfingstwochenende endet in Nordrhein-Westfalen voraussichtlich mit Schauern und Gewittern. Am Montagvormittag soll es zunächst trocken bleiben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen.