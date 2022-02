Mann aus Heinsberg sorgt sich um Angehörige : Deutsche Paare sitzen mit Babys in Kiew fest

Die Eheleute S. und M. aus Herzogerath sitzen mit ihrer Tochter in einer Wohnung in Kiew fest. Foto: Privat

Herzogenrath/Kiew Ein Ehepaar aus Herzogenrath harrt mit ihrer drei Wochen alten Tochter in einer Wohnung in Kiew aus – gemeinsam mit drei weiteren Paaren mit Babys aus Deutschland. Ihnen fehlen wichtige Ausweisdokumente.

J. hört sich verzweifelt und traurig an, als er vom Schicksal seines Bruders S. und dessen Frau M. berichtet, die mit ihrem drei Wochen alten Baby in Kiew festsitzen. „Sie wissen nicht, was sie jetzt machen sollen“, sagt J. „Sie hatten überlegt, mit Bus und Taxi irgendwie zur polnischen Grenze zu kommen. Aber es gibt Gerüchte, dass die Russen auf den Straßen dorthin patrouillieren und Männer gefangen nehmen“, sagt P., der in Heinsberg wohnt und von dort aus telefonisch und per Messenger Kontakt zu seinen deutschen Verwandten in Kiew hält.

S. und M. halten sich seit dem 4. Februar in der ukrainischen Hauptstadt auf, um ihre kleine Tochter, die am 30. Januar zur Welt gekommen ist, abzuholen. Die Geburtsurkunde, in der S. als leiblicher Vater und M. als Mutter eingetragen worden sind, haben sie bereits nach etwas über einer Woche erhalten. Nun sitzen S. und M. mit ihrer Tochter in einer Wohngegend in der Millionenstadt fest; gemeinsam mit drei weiteren deutschen Paaren, die ebenfalls ihr Kind abholen wollten. Problem: Ihnen allen fehlen die nötigen Ausweisdokumente für die Kinder; sie konnten wegen des Kriegsausbruchs nicht mehr ausgestellt werden. Die deutsche Botschaft in Kiew wurde geschlossen. „Dort hätten sie einen vorläufigen Ausweis bekommen“, sagt J.

Zuvor seien etliche Anfragen, das Verfahren zu beschleunigen, fehlgeschlagen. „Von der Botschaft wurde Ihnen noch bis einem Tag vor der Invasion mitgeteilt, dass sie sich gedulden sollen und es überhaupt auch sehr unwahrscheinlich wäre, dass die Botschaft schließt“, so J. Doch es kam bekanntlich anders. „Wenn die jetzt in irgendeine Kontrolle geraten – etwa an der Grenze zu Polen – kann ihnen das Kind weggenommen werden, weil sie keine amtlichen Papieren vorweisen können. Das ist dramatisch“, betont J.

J. versteht nicht, wieso die Deutschen, die sich noch in der Ukraine aufhalten, nicht besser von den deutschen Behörden informiert werden. „Es kann doch nicht sein, dass der deutsche Staat, seine Bürger so im Stich lässt“, sagt er. „Wir hatten gehofft, dass die Botschaft ein vorübergehendes Schriftstück erstellen kann, das als Ausweis für die kleine fungieren kann, aber im Grunde sind alle komplett im Stich gelassen worden“, kritisiert er und ergänzt: „Ich hätte erwartet, dass genau in einer solchen außerordentlichen Situation die Botschaft eine schnelle Lösung findet um Ihre Landsleute in Sicherheit zu bringen.“

(csh)