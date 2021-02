Glasfaser-Störung am Niederrhein : Zehntausende Haushalte ohne Telefon, Internet und Fernsehen

Glasfaser-Störung am Niederrhein

Düsseldorf Das Netz der Deutschen Glasfaser ist am Dienstagvormittag in der kompletten Region Niederrhein ausgefallen. Rund 40.000 Haushalte sind derzeit ohne Internet-, Telefon- und Fernseh-Anschluss.

Seit 9.10 Uhr besteht eine Störung des Netzes in der Region Niederrhein. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Ursache ist ihm zufolge vermutlich ein Kabelschaden am Kreisrouter in Gangelt. Von dort aus werde die gesamte Region mit dem Netz versorgt. Es kann zu Störungen und Ausfällen bei den Diensten Fernsehen, Internet und Telefon kommen.