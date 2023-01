Staatsschutz ermittelt Sabotageverdacht bei Deutscher Bahn in NRW

Bei der Deutschen Bahn hat es am Sonntag offenbar massive Probleme gegeben, die möglicherweise durch bewusste Manipulation hervorgerufen worden sind. Das geht aus einem internen Einsatzbericht der Polizei hervor, in den unsere Redaktion Einblick gehabt hat. Die Polizei geht demnach derzeit von mindestens drei Tatorten aus – zwei in Essen und einem in Schwelm. Die Ermittlungen führt die Kölner Polizei. Dort bestätigte man offiziell unsere Recherchen. „Wir können bestätigen, dass wir Ermittlungen in dem Fall aufgenommen haben. Die Hintergründe müssen jetzt geklärt werden“, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. „Der Staatsschutz ermittelt. Wir stehen noch am Anfang, weil es erst am Sonntag passiert ist.“