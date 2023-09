Bahn bietet Kulanzregelungen an Zugausfälle nach Güterzug-Brand in Hannover – das sind die Auswirkungen in NRW

Ein Brand auf einem Güterzug in der Region Hannover hat am Dienstag für größere Störungen im überregionalen Bahnverkehr gesorgt. Die Bahnstrecke zwischen Hannover und dem nordrhein-westfälischen Minden war seit dem Morgen nicht befahrbar. Durch die Vollsperrung kam es zu Verspätungen und teilweise Ausfällen im Fernverkehr der Deutschen Bahn, teilte ein Sprecher mit. Betroffen waren auch Verbindungen von Berlin nach Köln und Amsterdam. Er rechne nicht damit, dass der Zugverkehr auf der Strecke noch am Dienstag wieder aufgenommen werden könne, sagte der Sprecher. Bahnexperten müssten zunächst Oberleitungen, Gleise und Gleisbett auf Beschädigungen prüfen.