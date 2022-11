Lagebild des NRW-Innenministeriums : Deutlicher Rückgang bei Schusswaffen-Kriminalität in NRW

Deutlicher Rückgang bei Schusswaffen-Kriminalität in NRW

Düsseldorf Bei Straftaten wird in Nordrhein-Westfalen seltener geschossen. Das hat das NRW-Innenministerium am Dienstag dem Landtag unter Berufung auf das Lagebild „Waffenkriminalität“ des Bundeskriminalamts mitgeteilt.

Im vergangenen Jahr wurden in Nordrhein-Westfalen 1194 Fälle registriert, in denen geschossen wurde, 2019 seien es noch 1613 gewesen, wie NRW-Innenminister Herbert Reul am Dienstag mitgeteilt hat. Das entspricht einem Rückgang von 35 Prozent. 1371-mal (2019: 1422-mal) sei mit Schusswaffen gedroht worden. Das entspricht im Vergleichszeitraum einem Rückgang von 3,7 Prozent.