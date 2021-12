Aufatmen : Zwölfjährige aus Detmold aufgefunden

Update Detmold Seit Dienstag wird ein zwölfjähriges Mädchen aus Detmold vermisst. Sie wurde zuletzt am Hauptbahnhof in Bielefeld gesehen, könnte sich aber auch in Dortmund, Düsseldorf oder Köln aufhalten.

Seit Dienstag wurdeeine Zwölfjährige aus Detmold vermisst. Sie verließ am Morgen gegen 7 Uhr ihr Zuhause, um zur Schule zu gehen. Kam dort jedoch nicht an. Sie wurde zuletzt um 19 Uhr am Bielefelder Hauptbahnhof gesehen. Hinweisen zufolge könnte sie sich in Dortmund, Düsseldorf oder Köln aufhalten. Die Polizei bat die Bevölkerung um Unterstützung.

Am Mittwochnachmittag kam die Entwarnung: Das Mädchen wurde wohlbehalten in Köln gefunden und in die Obhut von Verwandten gegeben.

(ldi)