Ärger bei Prozess in Detmold : „Führerscheinkönig“ bringt Staatsanwaltschaft gegen sich auf

Detmold Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hat der selbsternannte „Führerscheinkönig“ zahlreiche Autofahrer in ganz Deutschland finanziell geschädigt. Auch das Finanzamt ist betroffen. Bereits während der Anklageverlesung gibt es Ärger.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft aber wussten der „Führerscheinkönig“ (51) und seine Ehefrau (44) zu diesem Zeitpunkt bereits, dass der Führerscheintausch in England aussichtslos sein würde. „165 Tage Wohnsitz in England sind Voraussetzung. Sie haben den Antragstellern erzählt, dass die Behörden in England das nicht so ernst nehmen würden“, sagt Staatsanwalt Kristoffer Mergelmeyer am Mittwoch zum Prozessauftakt. Außerdem hätte auf einer Internetseite der Firma gestanden, dass ein Wohnsitz in der EU ausreiche, um in England einen neuen Führerschein zu bekommen. Der hätte aber in Großbritannien sein müssen“, erklärt die Staatsanwaltschaft.