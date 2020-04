Mordprozess startet in Detmold : 15-Jährige soll dreijährigen Halbbruder getötet haben

Detmold Vor fünf Monaten soll eine 15-Jährige in Detmold ihren Halbbruder erstochen haben. Nun muss sich die Jugendliche wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Angehörige hatten den toten Jungen am Abend des 6. November in der Wohnung entdeckt. Seine Halbschwester war verschwunden, nach stundenlanger Suche fasste die Polizei die Jugendliche am nächsten Morgen in Lemgo. Die Ermittler hatten ein Foto der 15-Jährigen veröffentlicht, woraufhin ein Zeuge sich meldete, der das Mädchen erkannt hatte. Bei der Festnahme soll die Tatverdächtige in „ruhiger Verfassung“ gewesen sein, wie es damals hieß. Sie berief sich auf Erinnerungslücken, gab aber an, sich selbst für die Täterin zu halten.