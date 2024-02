Landgericht Detmold Obdachloser tot – voraussichtlich Urteil im Prozess gegen Jugendliche

Das Landgericht Detmold wird im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Obdachlosen am Freitag (9.00) voraussichtlich die Urteile verkünden. Angeklagt wegen Mordes sind drei heute 15-jährige Jugendliche. Sie sollen im Herbst 2023 den 47-Jährigen in Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe getötet haben. Zwei hatten laut Anklage auf den Mann eingeprügelt, der dritte Jugendliche soll dann mit einem Messer zugestochen haben. Weil sie die Tat mit einem Handy gefilmt und das Video weitergereicht hatten, waren die Ermittler ihnen auf die Spur gekommen. Die Tat hatten sie am ersten Prozesstag eingeräumt. Zwei der Angeklagten hatten aber angegeben, von dem Messer nichts gewusst zu haben.