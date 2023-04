Tödlicher Streit Mann stirbt in Detmold – zwei Tatverdächtige festgenommen

Ein Mann ist am Samstag in einem Haus in Detmold nach ersten Ermittlungen getötet worden. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige am Tatort festgenommen, einen 69-jährigen und einen 71-jährigen Mann. Sie sollen an einer gewaltsamen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein, nach der das Opfer starb, wie die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold am Sonntag mitteilten. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Zum Tathergang und den Hintergründen des Tötungsdeliktes wurde zunächst nichts gesagt.