Biobauer aus Detmold zieht mit Greenpeace vor Gericht : Klimaklage gegen Volkswagen geht weiter

Detmold Das Landgericht Detmold wird sich weiter mit der Klimaklage eines Landwirtes gegen Volkswagen beschäftigen. Im Februar soll der Prozess fortgesetzt werden.

Zu der Klimaklage eines Bio-Bauern gegen den Autokonzern VW hat das Landgericht Detmold am Freitag noch keine Entscheidung gefällt. Die mündliche Verhandlung werde laut einem Beschluss am 2. März 2023 fortgesetzt, wie der Vorsitzende Richter Wolfram Wormuth in Detmold mitteilte. Das Gericht habe dem Kläger außerdem „weitere rechtliche Hinweise“ zu den von ihm nach einem ersten Gerichtstermin im Mai teilweise neu gefassten und ergänzten Klageanträgen gegeben (AZ. 01 O 199/21).