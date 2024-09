Besitzer wollte Parkplätze bauen Gerichtsurteil – kein Abriss der Hofsynagoge Detmold

Für ein denkmalgeschütztes Gebäude in der Altstadt von Detmold hat der Besitzer keinen Anspruch auf eine Abrissgenehmigung. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster am Donnerstag entschieden. Die Belange des Denkmalschutzes für die Hofsynagoge stehen den Plänen des Besitzers entgegen, urteilte der 10. Senat des OVG. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gegen die Nichtzulassung der Revision kann der Kläger Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen (Az.: 10 A 1397/22).