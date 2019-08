Landgericht Detmold : Angeklagter kommt im Krankenwagen zum Lügde-Prozess

Der Angeklagte Andreas V. (2.v.r.) wird in den Gerichtssaal in Detmold geführt, neben ihm sein Verteidiger Johannes Salmen (2.v.l.). Foto: dpa/---

Detmold Andreas V., der Hauptangeklagte im Missbrauchsfall von Lügde, ist am Freitag mit dem Krankenwagen zum Landgericht Detmold gebracht worden. Der 56-Jährige ist derzeit im Justizvollzugskrankenhaus.

Das Landgericht Detmold hat am Freitag den Prozess um hundertfachen sexuellen Missbrauch von Kindern gegen Andreas V. aus Lügde fortgesetzt. Da der 56-Jährige krank ist, wurde er per Rettungswagen und in medizinischer Begleitung nach Detmold gebracht. Er liegt derzeit im Justizvollzugskrankenhaus in Fröndenberg. Entgegen dem Rat seiner Ärzte wollte Andreas V. an dem sogenannten Sprungtermin teilnehmen. Zum Gesundheitszustand seines Mandanten wollte sich sein Verteidiger Johannes Salmen mit Bezug auf die Schweigepflicht nicht äußern. Nach der Strafprozessordnung dürfen zwischen zwei Terminen nicht mehr als drei Wochen liegen, sonst platzt ein Verfahren und muss neu aufgerollt werden.