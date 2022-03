Gedenktafel : Stadt Düsseldorf will von RAF ermordeten früheren Treuhandchef Rohwedder ehren

Stadt Düsseldorf will von RAF ermordeten früheren Treuhandchef Rohwedder ehren

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf möchte den im Jahr 1991 in seiner Düsseldorfer Wohnung von der RAF ermordeten früheren Treuhandchef Detlev Karsten Rohwedder eine Gedenktafel widmen.

Im vergangenen Jahr hatte Oberbürgermeister Stephan Keller den 30. Jahrestag zum Anlass genommen, den Angehörigen Rohwedders sein „tiefstes Mitgefühl zu übermitteln“ und über ein „sichtbares Zeichen des Gedenkens in Düsseldorf“ zu sprechen. Dies wird offensichtlich nun realisiert. Nach RP-Informationen wird am 1. April 2022 eine im Boden eingelassene Gedenktafel vor dem ehemaligen Wohnhaus auf dem Kaiser-Friedrich-Ring in Düsseldorf-Niederkassel enthüllt.